Trabzonspor transfer bombalarını ardı ardına patlattı: 3 KAP birden!

Trabzonspor yaptığı açıklamada, Batuhan Kör, Kerem Şen ve Taha Altıkardeş ile 4.5'ar yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Trabzonspor; Kerem Şen, Batuhan Kör ve Taha Altıkardeş ile 4,5 yıllık sözleşme imzalandığını KAP'a bildirdi.

SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇTİLER

Trabzonspor'un yeni transferleri Batuhan Kör, Kerem Şen ve Taha Altıkardeş sağlık kontrolünden geçti.

MAAŞLARI BELLİ OLDU

Trabzonspor, Kerem Şen ile 4,5 yıllık anlaşma sağlandığını KAP'a bildirdi

2021/22 sezonu 2. yarısı için 1 milyon 500 bin TL

2022/23 futbol sezonu için 3 milyon TL garanti

Sonraki sezonlarda bir önceki sezon aldığı ücrete (Tüfe+Üfe/2) oranında artış

Trabzonspor, Taha Altıkardeş ile 4,5 yıllık anlaşma sağlandığını KAP'a bildirdi

2021/22 sezonu 2. yarısı için 1 milyon 500 bin TL

2022/23 futbol sezonu için 3 milyon TL garanti

Sonraki sezonlarda bir önceki sezon aldığı ücrete (Tüfe+Üfe/2) oranında artış

Trabzonspor, Batuhan Kör ile 4,5 yıllık anlaşma sağlandığını KAP'a bildirdi

2021/22 sezonu 2. yarısı için 1 milyon 500 bin TL

2022/23 futbol sezonu için 3 milyon TL garanti

Sonraki sezonlarda bir önceki sezon aldığı ücrete (Tüfe+Üfe/2) oranında artış