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  4. Trabzonspor transfer bombalarını ardı ardına patlattı: 3 KAP birden!

Trabzonspor transfer bombalarını ardı ardına patlattı: 3 KAP birden!

Trabzonspor transfer bombalarını ardı ardına patlattı: 3 KAP birden!

Trabzonspor yaptığı açıklamada, Batuhan Kör, Kerem Şen ve Taha Altıkardeş ile 4.5'ar yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Trabzonspor; Kerem Şen, Batuhan Kör ve Taha Altıkardeş ile 4,5 yıllık sözleşme imzalandığını KAP'a bildirdi.

SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇTİLER
Trabzonspor'un yeni transferleri Batuhan Kör, Kerem Şen ve Taha Altıkardeş sağlık kontrolünden geçti.

MAAŞLARI BELLİ OLDU
Trabzonspor, Kerem Şen ile 4,5 yıllık anlaşma sağlandığını KAP'a bildirdi

 2021/22 sezonu 2. yarısı için 1 milyon 500 bin TL
2022/23 futbol sezonu için 3 milyon TL garanti
Sonraki sezonlarda bir önceki sezon aldığı ücrete (Tüfe+Üfe/2) oranında artış

Trabzonspor, Taha Altıkardeş ile 4,5 yıllık anlaşma sağlandığını KAP'a bildirdi

 2021/22 sezonu 2. yarısı için 1 milyon 500 bin TL
2022/23 futbol sezonu için 3 milyon TL garanti
Sonraki sezonlarda bir önceki sezon aldığı ücrete (Tüfe+Üfe/2) oranında artış

Trabzonspor, Batuhan Kör ile 4,5 yıllık anlaşma sağlandığını KAP'a bildirdi

 2021/22 sezonu 2. yarısı için 1 milyon 500 bin TL
2022/23 futbol sezonu için 3 milyon TL garanti
Sonraki sezonlarda bir önceki sezon aldığı ücrete (Tüfe+Üfe/2) oranında artış

Etiketler Trabzonspor trabzonspor transfer
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