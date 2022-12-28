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Trabzonspor'a büyük şok: Deplasmanda bozguna uğradı

Trabzonspor'a büyük şok: Deplasmanda bozguna uğradı
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Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Karagümrük ile Trabzonspor'un karşı karşıya geldiği maçta Trabzonspor, sadahan 4-1'lik mağlubiyetle ayrıldı.

Taraftarı önünde Fenerbahçe'yi 2-0'lık skorla mağlup eden Bordo-Mavililer, Karagümrük karşısında felaketi yaşadı. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Karagümrük'e konuk olan Trabzonspor, sadahan 4-1'lik mağlubiyetle ayrıldı.

PERDEYI OZDOEV AÇTI
Maçta perdeyi Karagümrüklü Ozdoev açtı. Ozdoev'in 6'ncı dakikada attığı gole Marc Bartra 20'de cevap verdi. 34'te Borini öne geçirdi. 45+3'te Bartra kızardı. 56'da ise Karagümrük'te Colley ikinci sarıdan kırmızı kartı gördü. 67'de Ricci sahneye çıktı ve skoru 3-1'e getirdi. 87'de Kouassi'nin attığı golle Karagümrük fişi çekti.

 KIRMIZILAR HAVADA UÇUŞTU
Temponun oldukça yüksek olduğu karşılaşmada iki takım da 10 kişi kaldı. Trabzonspor ilk yarının son anlarında Marc Bartra'nın rakibini çekerek düşermesi sonucu 10 kişi kaldı. Karagümrük'te ise 56. dakikada Ebrima Colley ikinci sarıdan kırmızı görererk takımını 10 kişi bıraktı.

TRABZONSPOR UMDUĞUNU BULAMADI
Geçtiğimiz hafta Fenerbahçe galibiyetiyle taraftarına şampiyonluk yarışında bende burdayım diyen bordo-mavililer bu karşılaşma istediğini alamadı.

ANDREA PİRLO'NUN ÖĞRENCİLERİ 4 MAÇ SONRA KAZANDI
Son olarak Ümraniyespor'u deplasmanda 3-1 yenen Karagümrük takımı 4 maçlık galibiyet hasretine bordo-mavililer karşısında son verdi.

Etiketler Trabzonspor trabzonspor karagümrük maç
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