Trabzonspor'da iki koronavirüs vakası

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamaya göre iki futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı.

Trabzonspor'da iki futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı. Bordo-mavili kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Covid-19 PCR kontrolünde iki oyuncumuzun testi pozitif çıkmıştır. Oyuncularımızın sağlık durumu iyi olup tedavi ve izolasyon süreçleri başlamıştır" denildi.