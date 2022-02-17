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Trabzonspor'da iki koronavirüs vakası

Trabzonspor'da iki koronavirüs vakası

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamaya göre iki futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı.

Trabzonspor'da iki futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı.

Bordo-mavili kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Covid-19 PCR kontrolünde iki oyuncumuzun testi pozitif çıkmıştır. Oyuncularımızın sağlık durumu iyi olup tedavi ve izolasyon süreçleri başlamıştır" denildi.

Etiketler Trabzonspor trabzonspor korona
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