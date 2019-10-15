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  4. 15 Ekim 2019 17:19

Trabzonspor'da John Obi Mikel'in durumu netleşmedi

Trabzonspor'da sakatlığı bulunan Obi Mikel'in, Süper Lig'in 8. haftasında 19 Ekim Cumartesi günü yapılacak Gaziantep FK karşılaşmasına yetişip yetişmeyeceği henüz netleşmedi.

Trabzonspor'da John Obi Mikel'in durumu netleşmedi
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Trabzonspor, dün antrenmanı yarıda bırakan Nijeryalı futbolcu Obi Mikel'in ön adelesinde zorlanma tespit edildiğini ve tedavisine başlandığını ifade ederek, Gaziantep Futbol Kulübü karşısında oynayıp oynamayacağının ise maç günü belli olacağını açıkladı.

Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanı Yaşar Kibar Güven, dün yapılan antrenmanları yarıda bırakan oyuncu Obi Mikel’in sağlık durumuyla ilgili olarak, “Oyuncumuza bugün yapılan tetkikler ve çekilen MR sonucunda grade 1 uyluk ön adale zorlanması tespit edilmiş olup, oyuncumuzun Gaziantep FK karşılaşmasında oynayıp oynamayacağı maç günü belli olacaktır" dedi.

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Trabzonspor , john obi mikel
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