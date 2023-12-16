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Trabzonspor'dan Bakasetas açıklaması

Trabzonspor'dan Bakasetas açıklaması
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Trabzonspor, Bakasetas'ın İngiltere'ye transfer olacağı iddialarını yalanladı.

Trabzonspor'dan Bakasetas için transfer açıklaması yaptı. Bordo-mavililer Bakasetas'ın İngiltere'ye transfer olacağı iddialarının gerçeği yansıtmadığını duyurdu. 

Yapılan açıklamada,

"Futbolcumuz Anastasios Bakasetas'ın yeni sözleşme teklifi ile alakalı bazı haber siteleri ve sosyal medya hesaplarında yer alan ‘iddialar’ gerçeği yansıtmamaktadır.

Etik dışı ve spekülatif buna benzer haberler; hem kulübümüze hem de futbolcularımıza zarar vermektedir." denildi. 

Bakasetas'ın eski hocası Erol Bulut'un çalıştırdığı Cardiff'e transfer olacağı iddia edilmişti. 

Etiketler bakasetas trabzonspor transfer
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