Trabzonspor'dan bir transfer daha: Resmen duyurdu
Trabzonspor, Emrehan Gedikli transferinde mutlu sona ulaştı. KAP’a yapılan açıklamada Gedikli ile 4 buçuk yıllık anlaşma sağlandığı ifade edildi.
Spor Toto Süper Lig’de Trabzonspor transferde de hız kesmiyor. Bordo-mavili kulüp, Bayern Leverkusen takımında forma giyen genç santrafor Emrehan Gedikli'yi transfer etti.
KAP’a yapılan açıklamada Gedikli ile 4 buçuk yıllık anlaşma sağlandığı ifade edildi.
9'UNCU TRANSFER
Trabzonspor, Emrehan Gedikli transferiyle birlikte Kouassi, Visca, Puchacz, Yusuf Erdoğan, Enis Destan, Batuhan Kör, Taha Altıkardeş ve Kerem Şen’in ardından 9’uncu transferini gerçekleştirmiş oldu.
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