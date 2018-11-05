  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. 05 Kasım 2018 21:27

Trabzonspor'dan resmi Burak Yılmaz açıklaması!

Trabzonspor yönetimi, Bursaspor maçından ıslıklı protestolara el kol işaretleriyle tepki gösteren Burak Yılmaz'la ilgili açıklama yaptı. Asbaşkan Hayrettin Hacısalihoğlu, Başkanla da konuştuk. Hiçbir şeyi yok saymak mümkün değil. Ünal Karaman raporunu verir, değerlendirip kulüp...

Trabzonspor'dan resmi Burak Yılmaz açıklaması!
A+ A-

Bursaspor maçında oyundan çıkarken teknik heyet ve kendisini protesto eden Trabzonsporlu taraftarlara el-kol hareketleri ile tepki gösteren Burak Yılmaz ile ilgili Trabzonspor kanadından ilk açıklama geldi.

Trabzonspor Asbaşkanı Hayrettin Hacısalihoğlu konu ile ilgili olarak yaptığı açıklamada bugün ya da yarın değerlendirme toplantısı yaparak bir karar alacaklarını söyledi.

Hacısalihoğlu, “Durum değerlendirmesi yapacağız. Başkanla da konuştuk. Hiçbir şeyi yok saymak mümkün değil. Ama fevri de bir karar verilecek hadise değil. Ünal Karaman raporunu verir. Değerlendirip kulüp için en uygun kararı veririz” dedi. (Haber 61)

ünal karaman , Trabzonspor , burak yılmaz , hayrettin hacısalihoğlu
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM