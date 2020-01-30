Trabzonspor'un anlaştığı Manoel Messias, Trabzon'da

Trabzonspor'un anlaşmaya vardığı 29 yaşındaki Brezilyalı stoper Manoel Messias Trabzon'a geldi.

MANOEL MESSIAS KİMDİR?

26 Şubat 1990 tarihinde Brezilya'nın Bacabal kentinde dünyaya gelen Manoel'in tam adı Manoel Messias Silva Carvalho'dur. Futbola Club Athletico Paranaense'nin altyapısında başladı ve burada profesyonel oldu. 2014-2015 sezonunda Cruzeiro'ya transfer olan Manoel, geçen sezon kiralandığı Corinthians'ta 39 maça çıktı ve 1 gol attı. Sözleşmesi 31 Aralık 2020'de bitecek olan tecrübeli oyuncu 1.81 boyunda...

