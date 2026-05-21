2026-2027 sezonu transfer dönemi tarihleri belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), yaz transfer döneminin 22 Haziran'da başlayıp, 4 Eylül'de sona ereceğini açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2026-2027 futbol sezonuna ilişkin transfer ve tescil dönemlerinin resmi takvimini belirledi.

TFF’nin 14 Mayıs'ta düzenlediği yönetim kurulu toplantısında alınan karara göre; 1’inci transfer ve tescil dönemi (yaz transfer dönemi) 22 Haziran 2026 tarihinde resmen başlayacak. Kulüplere yeni takviyeler için uzun bir süre tanıyan yaz transfer dönemi, 4 Eylül 2026 Cuma günü sona erecek.

2’nci transfer ve tescil dönemi ise 1 Ocak 2027’de tarihinde başlayıp, 5 Şubat 2027 tarihine kadar devam edecek.

