Galatasaray'da Yunus Akgün imzayı attı!

Galatasaray, Yunus Akgün'ün sözleşmesi 2028-2029 sezonu sonuna kadar uzattığını duyurdu.

Sar-kırmızılı ekip yaptığı açıklamasında, "Profesyonel futbolcumuz Yunus Akgün'ün sözleşmesi 2028-2029 sezonu sonuna kadar geçerli olmak üzere uzatılmıştır" ifadelerine yer verdi.

Yunus Akgün, geçtiğimiz sezon Galatasaray forması altında çıktığı 44 resmi maçta 12 gol atarken, 14 de asist yaptı.

DHA