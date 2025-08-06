Galatasaray'da Yunus Akgün imzayı attı!
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Galatasaray, Yunus Akgün'ün sözleşmesi 2028-2029 sezonu sonuna kadar uzattığını duyurdu.
Sar-kırmızılı ekip yaptığı açıklamasında, "Profesyonel futbolcumuz Yunus Akgün'ün sözleşmesi 2028-2029 sezonu sonuna kadar geçerli olmak üzere uzatılmıştır" ifadelerine yer verdi.
Yunus Akgün, geçtiğimiz sezon Galatasaray forması altında çıktığı 44 resmi maçta 12 gol atarken, 14 de asist yaptı.
DHA
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