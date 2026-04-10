  5. PFDK’dan Trabzonspor’a dev ceza!

PFDK’dan Trabzonspor’a dev ceza!

PFDK’dan Trabzonspor’a dev ceza!
Trabzonspor-Galatasaray derbisinin ardından PFDK kararları açıklandı. Bordo-mavili ekibe "çirkin ve kötü tezahürat" nedeniyle 1 milyon 280 bin TL para cezası verilirken, 34 bin 718 taraftarın bileti bir sonraki iç saha maçı için bloke edildi.

Trabzonspor’un Süper Lig'in 28'inci haftasında 4 Nisan’da oynanan Galatasaray karşılaşmasının arından Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’nun sevk kararının ardından cezalar belli oldu. Trabzonspor’un 2-1 galip geldiği karşılaşmanın ardından, hem kulübe para cezaları kesildi hem de taraftarlara yönelik yaptırımlar uygulandı. Trabzonspor, PFDK tarafından kötü ve çirkin tezahüratlar nedeniyle 1 milyon 280 bin TL para cezasına çarptırılarak, 53 blokta yer alan 34 bin 718 taraftarın biletlerini de 1 maçlığına bloke edildi. Kararla birlikte bordo-mavililer, 41 bin kapasiteye sahip Papara Park Stadyumu’ndaki ilk iç saha maçı olan RAMS Başakşehir karşılaşmasında taraftarlarının büyük kısmından yoksun olarak sahaya çıkacak.

PFDK’ tarafından ceza alan bloklar ise şu şekilde:

“KUZEY KALE ARKASI ALT TRİBÜN J, K, I, H, L, GÜNEY KALE ARKASI ALT TRİBÜN J, L, K, I, GÜNEY KALE ARKASI ÜST TRİBÜN G2, D, A3, E, B, G1, A2, G3, C, A1, F, DOĞU ÜST TRİBÜN F, E, C, B, A, D, RENT GO KUZEY KALE ARKASI ÜST TRİBÜN C, D, A, A2, E, B, A1, A3, TRABZONSPOR FAN TOKEN ALT DOĞU TRİBÜN I, J, L, K, H, MATTİA AHMET MİNGUZZİ TRİBÜN H, J2, BATI ÜST TRİBÜN H, G, B, A, BATI ALT VIP TRİBÜN SİLVER A, SİLVER B, GOLD B, GOLD A, PLATINUM B, BATI ALT TRİBÜN I1, I2, J1numaralı bloklar”

Bu Haberleri Kaçırma...

Tartışma yaratan bungalov düzenlemesinde Erdoğan devrede!
Tartışma yaratan bungalov düzenlemesinde Erdoğan devrede!
Bakan müjdeyi verdi: İki il arası seyahat süresi 2 saate düşecek
Bakan müjdeyi verdi: İki il arası seyahat süresi 2 saate düşecek
Türkiye'nin en ucuz, sıfır faiz ve takas destekli 0 km otomobilleri listesi belli oldu...
Türkiye'nin en ucuz, sıfır faiz ve takas destekli 0 km otomobilleri listesi belli oldu...
Türkiye'nin göklerdeki gururu KIZILELMA'dan görünmezlik testinde gövde gösterisi!
Türkiye'nin göklerdeki gururu KIZILELMA'dan görünmezlik testinde gövde gösterisi!
Sel felaketinde kahreden görüntüler! 2 kişinin öldüğü selin geliş anı kamerada!
Sel felaketinde kahreden görüntüler! 2 kişinin öldüğü selin geliş anı kamerada!
Burası Sibirya değil, Türkiye! Nisan ortasında kar esareti: Ulaşım durdu, her yer kar örtüsü altında
Burası Sibirya değil, Türkiye! Nisan ortasında kar esareti: Ulaşım durdu, her yer kar örtüsü altında
Türkiye'de ''yılın otomobili'' adayı 7 marka ve model belli oldu
Türkiye'de ''yılın otomobili'' adayı 7 marka ve model belli oldu
İstanbullular dikkat! Hafta sonu birçok ilçede elektrikler kesilecek
İstanbullular dikkat! Hafta sonu birçok ilçede elektrikler kesilecek
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Türkiye'de bir devrin sonu: Sedan arabalar yollardan çekiliyor Türkiye'de bir devrin sonu: Sedan arabalar yollardan çekiliyor Ekranların güzel oyuncusundan aynı zamanda meslektaşı olduğu eşi hakkında dikkat çeken itiraf Ekranların güzel oyuncusundan aynı zamanda meslektaşı olduğu eşi hakkında dikkat çeken itiraf İslam Memiş ''Altın sırasını saldı'' deyip iki yatırım aracını işaret etti İslam Memiş ''Altın sırasını saldı'' deyip iki yatırım aracını işaret etti CHP'li bir belediyeye daha operasyon! Gözaltılar var CHP'li bir belediyeye daha operasyon! Gözaltılar var TCMB'den tarihi zarar! Merkez Bankası'nın zararı 1 Trilyon TL'yi aştı! TCMB'den tarihi zarar! Merkez Bankası'nın zararı 1 Trilyon TL'yi aştı! Türkiye'de ''yılın otomobili'' adayı 7 marka ve model belli oldu Türkiye'de ''yılın otomobili'' adayı 7 marka ve model belli oldu İstanbullular dikkat! Hafta sonu birçok ilçede elektrikler kesilecek İstanbullular dikkat! Hafta sonu birçok ilçede elektrikler kesilecek Türkiye'nin en ucuz, sıfır faiz ve takas destekli 0 km otomobilleri listesi belli oldu... Türkiye'nin en ucuz, sıfır faiz ve takas destekli 0 km otomobilleri listesi belli oldu... Töre cinayetinin ayrıntıları kan dondurdu: 3 çocuğun babası kayınbiraderi çıktı, diri diri yakmışlar Töre cinayetinin ayrıntıları kan dondurdu: 3 çocuğun babası kayınbiraderi çıktı, diri diri yakmışlar Türkiye'nin göklerdeki gururu KIZILELMA'dan görünmezlik testinde gövde gösterisi! Türkiye'nin göklerdeki gururu KIZILELMA'dan görünmezlik testinde gövde gösterisi!
Burası Sibirya değil, Türkiye! Nisan ortasında kar esareti: Ulaşım durdu, her yer kar örtüsü altında Burası Sibirya değil, Türkiye! Nisan ortasında kar esareti: Ulaşım durdu, her yer kar örtüsü altında Akaryakıttaki rekor indirim sevinci kısa sürdü... Hem benzine hem de motorine yeniden zam geliyor! Akaryakıttaki rekor indirim sevinci kısa sürdü... Hem benzine hem de motorine yeniden zam geliyor! Narin cinayetinde büyük skandal! Rezalet yeni görüntülerle ortaya çıktı Narin cinayetinde büyük skandal! Rezalet yeni görüntülerle ortaya çıktı PFDK’dan Beşiktaş’a milyonluk ceza yağmuru! Serdal Adalı, Cherny, Agbadou... PFDK’dan Beşiktaş’a milyonluk ceza yağmuru! Serdal Adalı, Cherny, Agbadou... Bir ilimizde kırmızı ışık cezası rekoru kırıldı; 1,5 ayda 1.877 ceza kesildi, tutar dudak uçuklattı Bir ilimizde kırmızı ışık cezası rekoru kırıldı; 1,5 ayda 1.877 ceza kesildi, tutar dudak uçuklattı Tartışma yaratan bungalov düzenlemesinde Erdoğan devrede! Tartışma yaratan bungalov düzenlemesinde Erdoğan devrede! Gözaltına alınan CHP'li belediye başkanı serbest! Gözaltına alınan CHP'li belediye başkanı serbest! Dev bankadan Dolar ve Euro için korkutan tahmin Dev bankadan Dolar ve Euro için korkutan tahmin Sel felaketinde kahreden görüntüler! 2 kişinin öldüğü selin geliş anı kamerada! Sel felaketinde kahreden görüntüler! 2 kişinin öldüğü selin geliş anı kamerada! Türkiye'nin en küfürbaz şehirleri belli oldu: İşte zirvedeki ilimiz Türkiye'nin en küfürbaz şehirleri belli oldu: İşte zirvedeki ilimiz