Sadettin Saran Fenerbahçe Başkanlığı adaylığı sürecini resmen başlattı




Sadettin Saran Fenerbahçe başkan adaylığı için gerekli 500 imzayı teslim ederek adaylık sürecini resmen başlatı.

Fenerbahçe Spor Kulübü’nde yaklaşan olağanüstü seçimli genel kurul öncesinde “Söz Fenerbahçe” diyerek yola çıkan Sadettin Saran ve ekibi adaylık için gerekli olan 500 imzayı kulübümüzün Yüksek Divan Kurulu’na teslim ederek Başkan adaylığını resmileştirdi.

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkan Adayı Sadettin Saran konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Fenerbahçemizin geleceği için üstümüze düşen sorumlulukla “Söz Fenerbahçe” diyerek yola çıkmıştık. Çünkü camia olarak birliğe, değişime ve kesin olarak istikrarlı başarılara ihtiyacımız olduğuna inanıyoruz. Kalbi Fenerbahçe için atan yüzlerce kongre üyemizin desteğiyle imza prosedürümüzü tamamlamış bulunuyoruz. Kongre üyelerimizin ve tüm taraftarlarımızın gösterdiği güven, var gücümüzle çalışmaya devam ederken bizim için ekstra bir motivasyon oluyor. Tüm taraftarlarımıza teşekkürler, onların yüzünü kara çıkarmayacağız. Sözümüz ilk günden beri net: Ne sabır ne süre, Söz Fenerbahçe.”

“Söz Fenerbahçe” anlayışı, camianın tüm kesimlerini kucaklayan, adil, şeffaf ve başarı odaklı bir yönetim anlayışı vaat ediyor. Kampanya süreci boyunca Fenerbahçeli kongre üyeleri ve taraftarlarla buluşmalarını sürdürecek olan Sadettin Saran, kulübü sportif ve idari anlamda zirveye taşıyacak projeler için de yönetim ekibi ve profesyonellerle çalışmalarına devam ediyor.

