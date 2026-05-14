Süper Lig'in son haftasında iki kadın hakem düdük çalacak
Trendyol Süper Lig’in 34. ve son haftasında oynanacak müsabakalarda düdük çalacak hakemler belli oldu. Ligin son haftasında iki kadın hakemin görevlendirilmesi dikkat çekti.
Trendyol Süper Lig’de 2025-2026 sezonunun final haftası heyecanı yarın başlıyor. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 34. hafta müsabakalarını yönetecek hakemleri resmi internet sitesi üzerinden duyurdu. Bu haftanın en dikkat çeken gelişmesi ise, iki kritik mücadelede kadın hakemlerin görevlendirilmesi oldu.
Çaykur Rizespor - Beşiktaş maçında Asen Albayrak görev yapacak. Kayserispor - Konyaspor maçını ise Melek Dakan yönetecek.
Süper Lig’de 34. ve son haftanın programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle:
Yarın
20.00 Çaykur Rizespor - Beşiktaş: Asen Albayrak
16 Mayıs Cumartesi
17.00 Fatih Karagümrük - Corendon Alanyaspor: Oğuzhan Aksu
20.00 Gaziantep FK - RAMS Başakşehir: Ömer Faruk Turtay
20.00 Samsunspor - Göztepe: Ümit Öztürk
17 Mayıs Pazar
17.00 Kayserispor - Konyaspor: Melek Dakan
20.00 Fenerbahçe - Eyüpspor: Mehmet Türkmen
20.00 Kasımpaşa - Galatasaray: Adnan Deniz Kayatepe
20.00 Antalyaspor - Kocaelispor: Atilla Karaoğlan
20.00 Trabzonspor - Gençlerbirliği: Halil Umut Meler
İHA
