Süper Lig'in son haftasında iki kadın hakem düdük çalacak

Trendyol Süper Lig’in 34. ve son haftasında oynanacak müsabakalarda düdük çalacak hakemler belli oldu. Ligin son haftasında iki kadın hakemin görevlendirilmesi dikkat çekti.

Trendyol Süper Lig’de 2025-2026 sezonunun final haftası heyecanı yarın başlıyor. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 34. hafta müsabakalarını yönetecek hakemleri resmi internet sitesi üzerinden duyurdu. Bu haftanın en dikkat çeken gelişmesi ise, iki kritik mücadelede kadın hakemlerin görevlendirilmesi oldu.

Çaykur Rizespor - Beşiktaş maçında Asen Albayrak görev yapacak. Kayserispor - Konyaspor maçını ise Melek Dakan yönetecek.



Süper Lig’de 34. ve son haftanın programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle:

Yarın

20.00 Çaykur Rizespor - Beşiktaş: Asen Albayrak

16 Mayıs Cumartesi

17.00 Fatih Karagümrük - Corendon Alanyaspor: Oğuzhan Aksu

20.00 Gaziantep FK - RAMS Başakşehir: Ömer Faruk Turtay

20.00 Samsunspor - Göztepe: Ümit Öztürk

17 Mayıs Pazar

17.00 Kayserispor - Konyaspor: Melek Dakan

20.00 Fenerbahçe - Eyüpspor: Mehmet Türkmen

20.00 Kasımpaşa - Galatasaray: Adnan Deniz Kayatepe

20.00 Antalyaspor - Kocaelispor: Atilla Karaoğlan

20.00 Trabzonspor - Gençlerbirliği: Halil Umut Meler

