Türkiye-Karadağ maçının hakemi belli oldu

UEFA’dan yapılan açıklamada A Milli Futbol Takımı’nın UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta Karadağ ile oynayacağı maçı İtalyan hakem Daniele Chiffi'nin yöneteceği bildirildi.

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta 11 Ekim Cuma günü Karadağ ile karşı karşıya gelecek. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda saat 21.45’te başlayacak olan maçta görev yapacak hakem açıklandı.

UEFA’dan yapılan açıklamaya göre mücadeleyi İtalya Futbol Federasyonu'ndan Daniele Chiffi yönetecek. Chiffi'nin yardımcılıklarını Alessio Berti ve Luigi Rossi yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi de Matteo Marchetti olacak.

Daniele Chiffi, millilerin Avusturya'ya 6-1 kaybettiği hazırlık maçında da düdük çalmıştı.

İHA