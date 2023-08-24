Beşiktaş uzatmada gelen galibiyetle avantajı kaptı!

UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off Turu ilk maçında Beşiktaş deplasmanda Dinamo Kiev'i 3-2 mağlup etti.

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunun ilk maçında Ukrayna ekibi Dinamo Kiev'le Romanya'nın başkenti Bükreş'te karşılaşan Beşiktaş, mücadelede iki kez kez öne geçti ama skoru koruyamadı. Ancak dakikalar 90+4'ü gösterdiğinde Beşiktaş galibiyete uzattı.

Beşiktaş'ın gollerini 40. dakikada penaltıdan Vincent Aboubakar, 63. dakikada Omar Colley ve 90+4. dakikada Bakhtiyor Zainutdinov kaydetti. Dinamo Kiev'in golleri 60. dakikada Mykola Shaparenko ve 65. dakikada Nazar Voloshyn'den geldi.

Beşiktaş, İstanbul'da Dinamo Kiev karşısında alacağı her türlü galibiyet ve beraberlikte turu geçecek.

Beşiktaş ile Dinamo Kiev arasındaki rövanş karşılaşması 31 Ağustos Perşeöbe günü oynanacak.

Karşılaşmadan dakikalar | Dinamo Kiev 2-3 Beşikaş

90+5' GOL | Beşiktaş, Zaynutdinov'un golüyle 3-2 öne geçti. Gedson'un pasında Rashica, rakibinden çok iyi sıyrıldı. Hemen yanındaki Zaynutdinov'a bıraktı. Onun düzgün vuruşuyla öne geçtik.

79' Gedson, ön alanda yaptığı baskıyla topu kazandı. Tek başına götürdüğü topa sağ çaprazdan vurdu. Kaleci Buschan gole izin vermedi.

73' Dinamo Kiev çok etkili keldi. Karavaev'in sağdan dışarı çevirdiği topu Vitaly Buyalsky neyse ki iyi kontrol edemedi.

66' GOL | Maalesef top ağlarımızda. Dinamo Kiev, Nazar Voloshyn ile yeniden eşitliği yakaladı.

64' GOL | Beşiktaş, Colley'in golüyle 2-1 öne geçti. Amir Hadziahmetovic'in sağdan kullandığı köşe vuruşuna Omar Colley yükseldi. Düzgün bir kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi.

60' GOL | Mykola Shaparenko'nun golüyle Kiev beraberliği yakaladı. Alexander Karavaev'in sağdan yay üzerine çıkardığı topa Mykola Shaparenko çok iyi vurdu ve topu ağlarımıza gönderdi. Durum 1-1

47' GOL İPTAL | Top ağlarda! Dinamo Kiev eşitliği yakaladı. Soldan ceza sahasına gönderilen topu Amir uzaklaştıramadı. Karavaev önüne düşen topu düzgün bir vuruşla ağlarımıza gönderdi. Dinamo Kiev'in golü VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Bu haber harika oldu. 1-0 öndeyiz.

40' GOL | Beşiktaş, Abubakar'ın golüyle 1-0 öne geçti. Penaltı pozisyonunda topun başına geçen Aboubakar, kaleciyi ve topu ayrı köşelere gönderdi.

38' PENALTI | Beşiktaş, penaltı kazandı. Onur'un ortasında Muleka kafayı vurdu. Top savunmada Oleksandr Tymchyk'e çarptı. Hakem beyaz noktayı gösterdi.

37' Rosier'in ortasına kale önündeOleksandr Tymchyk ters bir kafa vuruşu yaptı. Top direğin dibinden az farkla auta gitti.

35' Sağdan Nazar Voloshyn'in ortasına yay üzerinde Vanat vurdu. Top kaleci Mert'te kaldı.

21' Beşiktaş'ta Onur sağdan ceza sahasına iyi ortaladı. Ön direkte Aboubakar çok iyi vurdu ama kaleci son anda topu kornere çeldi.

17' Çıkarken kaptırdığımız topta Nazar Voloshyn, yay üzerinden vuruşunu yaptı. Savunmaya çarpan top dışarı gitti.

11' Salih Uçan'ın ceza sahasına kestiği topu Aboubakar'dan önce savunma karşıladı.

6' Mykola Shaparenko'nun kullandığı köşe vuruşuna ön direkte Alexander Karavaev vurdu. Top üstten auta gitti.

1' Zorlu mücadelede ilk düdük geldi