Beşiktaş ve Fenerbahçe’nin Konferans Ligi Karşılaşmaları S Sport Plus’ta!

Futbol heyecanı S Sport Plus’ta devam ediyor. Futbolseverlerin merakla takip ettiği UEFA Konferans Ligi’ndeki temsilcilerimiz Beşiktaş ve Fenerbahçe karşılaşmaları canlı yayınla S Sport Plus’ta izleyiciyle buluşmaya devam ediyor.

UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimiz Beşiktaş ve Fenerbahçe’nin karşılaşmaları canlı yayınla S Sport Plus’ta futbolseverlerle buluşuyor. 24 Ağustos Perşembe günü Dinamo Kiev – Beşiktaş ve aynı gün aynı saatte oynanacak Fenerbahçe – Twente karşılaşmaları S Sport Plus’tan canlı yayınlanacak.

31 Ağustos Perşembe günü ise Twente – Fenerbahçe rövanşı yine S Sport Plus’ta sporseverlerle buluşacak.

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turunda NK Maribor'a karşı zafere ulaşan sarı-lacivertli ekip, bu kez UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Hollanda ekiplerinden Twente’yi evinde ağırlayacak.

Bu sezon UEFA Konferans Ligi'nde oynadığı ilk 2 eleme turundaki 4 maçı da kazanan Beşiktaş, bu kez Ukrayna ekibi Dinamo Kiev karşısında deplasmanda tur mücadelesi verecek Dinamo Kiev - Beşiktaş karşılaşması 24 Ağustos saat 20.00’da canlı olarak S Sport Plus’ta izlenecek.

24 Ağustos Perşembe günü saat 20:00’de, aynı saatte oynanacak her iki karşılaşma da canlı yayınla S Sport Plus üzerinden eş zamanlı izlenebilecek. S Sport Plus’ın 7 farklı canlı yayını izleme imkanı sunan “Çoklu İzleme” özelliğiyle futbolseverler iki temsilcimizin karşılaşmasını aynı anda izleme keyfini yaşayabilecek.

Twente – Fenerbahçe Rövanşı S Sport Plus’ta

31 Ağustos Perşembe günü Fenerbahçe, Twente deplasmanına çıkacak. Saat 20:00’de başlayacak olan karşılaşma canlı yayınla S Sport Plus’ta yayınlanacak.

S Sport Plus’tan Futbolseverlere Kampanya

Bu kritik mücadeleleri S Sport Plus üzerinden izlemek isteyen kullanıcılar ssportplus.com üzerinden FB1907 veye BJK1903 koduyla başlattıkları üyeliklerle ilk ay sadece 39.99 TL ödeyerek, hem Playoff turu karşılaşmalarını ve hem de S Sport Plus’tan yayınlanan LaLiga, SerieA, Formula 1 gibi dünyanın önde gelen spor karşılaşmalarını izleyebilecekler.

Maç Programı:

24 Ağustos // 20:00 - Fenerbahçe-Twente

24 Ağustos // 20:00 - Beşiktaş – Dinamo

31 Ağustos / / 20:00 - Twente - Fenerbahçe