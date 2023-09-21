Beşiktaş'ın, Club Brugge karşısındaki ilk 11'i belli oldu

Türkiye'de üretilen yeni Clio satışta! Hibrit seçeneği de var

Sayıştay raporu açıklandı: Cumhurbaşkanlığı 1 yılda ne kadar harcadı ?

Erdoğan emeklilere zam için tarih verdi

Dolar, Euro ve altının faiz kararına tepkisi bu oldu