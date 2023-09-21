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Beşiktaş'ın, Club Brugge karşısındaki ilk 11'i belli oldu

Beşiktaş'ın, Club Brugge karşısındaki ilk 11'i belli oldu
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UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimizden Beşiktaş'ın ilk 11'i belli oldu.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu'nun ilk haftasında bu akşam Belçika ekibi Club Brugge'a konuk olacak.

Jan Breydel Stadı'nda oynanacak karşılaşma, TSİ 22.00'de başlayacak. Belaruslu hakem Aleksei Kulbakov'un yöneteceği müsabaka, EXXEN platformundan canlı yayınlanacak.

UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne 2. eleme turundan başlayan Beşiktaş, sırasıyla Arnavutluk'un Tirana, Azerbaycan'ın Neftçi ve Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımlarını eleyerek gruplarda oynama hakkı aldı.

D Grubu'nda günün diğer maçında İsviçre ekibi Lugano ile Norveç temsilcisi Bodo/Glimt karşı karşıya gelecek.

TAKIMLARIN MAÇ KADROLARI
CLUB BRUGGE: Mignolet, Mechele, Sabbe, Spileers, De Cuyper, Olsen, Vetlesen, Onyedika, Skoras, Vanaken, Thiago

YEDEKLER: Jackers, Ordonez, Odoi, Jutglà, Barberá, Nielsen, Boyata, Balanta, Homma

BEŞİKTAŞ: Mert, Rosier, Amartey, Bailly, Masuaku, Hadizahmetovic, Demir Ege, Gedson, Rashica, Muleka, Aboubakar

YEDEKLER: Ersin, Onur, Colley, Necip, Salih, Oxlade-Chamberlain, Onana, Ghezzal, Zainutdinov, Rebić, Cenk, Semih

Etiketler Beşiktaş beşiktaş kadro ilk 11
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