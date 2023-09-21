Fenerbahçe Konferans Ligi'nde seriye bağladı

UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimizden Fenerbahçe, H Grubu ilk hafta maçında sahasında karşılaştığı Danimarka takımı Nordsjaelland'ı 3-1 mağlup etti.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu ilk maçında konuk ettiği Danimarka'nın Nordsjaelland ekibini 3-1 yendi.

Sarı-lacivertli takımın golleri; 24. dakikada Crespo, 30. dakikada Batshuayi ve 47. dakikada Serdar Aziz'den geldi. Konuk ekibin tek golü ise 55. dakikada Villadsen'den geldi.

En son 21 Mayıs 2022'de Fenerbahçe'nin deplasmanda Yeni Malatyaspor'u 5-0 yendiği maçta ikinci golü atan Serdar Aziz, 488 gün sonra bir resmi maçta gol kaydetti.

Fenerbahçe’nin Portekizli futbolcusu Miguel Crespo, Fenerbahçe formasıyla Avrupa kupalarındaki ilk golünü Nordsjaelland’a karşı attı.

FENERBAHÇE 11. MAÇINI DA KAZANDI

İsmail Kartal ile sezona başlayan Fenerbahçe, bu sezon 11. resmi maçında da galibiyet aldı.

SIRADAKİ RAKİP SPARTAK TRNAVA

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki ikinci maç haftasında Spartak Trnava'ya konuk olacak.

Grubun diğer maçında Ludogorets, Trnava'yı 3-0 mağlup etti.

MAÇTAN ÖNEMLİ DAKİKALAR

Karşılaşmanın ilk tehlikeli atağı santra vuruşundan sonra Fenerbahçe'den geldi. Soldan getirilen topu ceza sahası yayı önünde alan Mert Hakan Yandaş'ın sol ayağıyla vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

24. dakikada ev sahibi ekip karşılaşmanın ilk golünü kaydetti. Sağdan Fred'in kullandığı serbest vuruşta, ön direkte Crespo kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.

30. dakikada Fenerbahçe farkı ikiye çıkardı. Orta sahada pas arası yapan Fred'in defansın arkasına gönderdiği topu önüne alan Batshuayi, ceza sahasına girer girmez kaleye vurdu ve meşin yuvarlak filelere yöneldi: 2-0.

39. dakikada konuk ekip tehlikeli geldi. Ceza sahası sağ çaprazında Oosterwolde'nin kestiği top önüne düşen Ingvartsen'in çektiği şutta kaleci Livakovic topu zorlukla çeldi.

Mücadelenin ilk yarısı 2-0 Fenerbahçe üstünlüğüyle sonuçlandı.

47. dakikada Serdar Aziz farkı üçe çıkardı. En son 21 Mayıs 2022'de Fenerbahçe'nin deplasmanda Yeni Malatyaspor'u 5-0 yendiği maçta ikinci golü atan Serdar Aziz, 488 gün sonra bir resmi maçta gol kaydetti.

55. dakikada Nordsjaelland, Villadsen ile maçı 3-1'e getirdi.

Karşılaşma 3-1 Fenerbahçe'nin galibiyetiyle sona erdi