Fenerbahçe, UEFA, Konferans Ligi'nde kasasını doldurdu

UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimizden Fenerbahçe, H grubu ilk maçında Nordsjaelland'ı 3-1 ile mağlup ederek kasasına 500 bin euro koydu.

UEFA Konferans Ligi H Grubu ilk maçında sahasında Nordsjaelland'ı 3-1 mağlup eden Fenerbahçe, kasasını da doldurdu.

500 BİN EURO...

Sarı-lacivertliler, bu galibiyetle sadece 3 puanı hanesine yazdırmadı aynı zamanda galibiyet primi olan 500 bin Euro'yu da kasasına koydu.

UEFA, Konferans Ligi'nde mücadele eden takımların aldığı galibiyete 500 bin Euro (yaklaşık 14 milyon 500 bin TL), beraberliğe ise 166 bin Euro (yaklaşık 4 milyon 800 bin TL) veriyor.