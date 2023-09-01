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Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın rakipleri belli oldu

Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın rakipleri belli oldu
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UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın rakipleri belli oldu.

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 2023-2024 sezonu grup etabının kura çekimi gerçekleşti. 

Turnuvada grup maçları, 21 Eylül'de başlayıp 14 Aralık'ta sona erecek.

Final maçı ise 29 Mayıs 2024'te Yunanistan'ın başkenti Atina'da oynanacak.

İŞTE EŞLEŞMELER

Türkiye'yi temsil eden Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın turnuvadaki rakipleri belli oldu. 

A GRUBU

Lille, Slovan Bratislava, Olimpija Ljubljana, Klaksvik

B GRUBU

Gent, Maccabi Tel Aviv, Zorya Luhansk, Breidablik

C GRUBU

Dinamo Zagreb, Viktoria Plzen, Astana, Ballkani

D GRUBU

Club Brugge, Bodo/Glimt, Beşiktaş, Lugano

E GRUBU

AZ Alkmaar, Aston Villa, Legia Varşova, Zrinjski

F GRUBU

Ferençvaroş, Fiorentina, Genk, Cukaricki

G GRUBU

Eintracht Frankfurt, PAOK, HJK Helsinki, Aberdeen

H GRUBU

Fenerbahçe, Ludogorets, Spartak Trnava, Nordsjaelland

 

Etiketler UEFA Avrupa Konferans Ligi fenerbahçe beşiktaş kura çekimi
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