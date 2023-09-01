Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın rakipleri belli oldu
UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın rakipleri belli oldu.
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 2023-2024 sezonu grup etabının kura çekimi gerçekleşti.
Turnuvada grup maçları, 21 Eylül'de başlayıp 14 Aralık'ta sona erecek.
Final maçı ise 29 Mayıs 2024'te Yunanistan'ın başkenti Atina'da oynanacak.
İŞTE EŞLEŞMELER
Türkiye'yi temsil eden Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın turnuvadaki rakipleri belli oldu.
A GRUBU
Lille, Slovan Bratislava, Olimpija Ljubljana, Klaksvik
B GRUBU
Gent, Maccabi Tel Aviv, Zorya Luhansk, Breidablik
C GRUBU
Dinamo Zagreb, Viktoria Plzen, Astana, Ballkani
D GRUBU
Club Brugge, Bodo/Glimt, Beşiktaş, Lugano
E GRUBU
AZ Alkmaar, Aston Villa, Legia Varşova, Zrinjski
F GRUBU
Ferençvaroş, Fiorentina, Genk, Cukaricki
G GRUBU
Eintracht Frankfurt, PAOK, HJK Helsinki, Aberdeen
H GRUBU
Fenerbahçe, Ludogorets, Spartak Trnava, Nordsjaelland
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