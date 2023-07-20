Fenerbahçe'nin Konferans Ligi'ndeki rakibi belli oldu

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Ön Eleme turundaki rakibi Moldova'nın Zimbru Chisinau takımı oldu.

San Marino ekibi La Fiorita ile Moldova ekibi Zimbru Chisinau arasındaki ilk maç 1-1 beraberlikle sona ermişti.

Rövanş için bugün bir kez daha karşı karşıya gelen iki takımdan Zimbru Chisinau, Denis Dedechko'nun 35. dakikada attığı golle karşılaşmayı 1-0 galip tamamlayarak adını 2. ön eleme turuna yazdırdı ve Fenerbahçe'nin rakibi oldu.

Fenerbahçe, Zimbru Chisinau ile ilk maçını 27 Temmuz'da Ülker Stadyumu'nda, rövanş karşılaşmasını ise 2 Ağustos'ta deplasmanda oynayacak.