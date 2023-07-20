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Fenerbahçe'nin Konferans Ligi'ndeki rakibi belli oldu

Fenerbahçe'nin Konferans Ligi'ndeki rakibi belli oldu
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Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Ön Eleme turundaki rakibi Moldova'nın Zimbru Chisinau takımı oldu.

San Marino ekibi La Fiorita ile Moldova ekibi Zimbru Chisinau arasındaki ilk maç 1-1 beraberlikle sona ermişti.

Rövanş için bugün bir kez daha karşı karşıya gelen iki takımdan Zimbru Chisinau, Denis Dedechko'nun 35. dakikada attığı golle karşılaşmayı 1-0 galip tamamlayarak adını 2. ön eleme turuna yazdırdı ve Fenerbahçe'nin rakibi oldu.

Fenerbahçe, Zimbru Chisinau ile ilk maçını 27 Temmuz'da Ülker Stadyumu'nda, rövanş karşılaşmasını ise 2 Ağustos'ta deplasmanda oynayacak.

Etiketler Fenerbahçe konferans ligi fenerbahçe rakip
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