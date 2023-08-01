  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. UEFA Avrupa Konferans Ligi
  5. UEFA'dan Türk hakeme görev

UEFA'dan Atilla Karaoğlan'a görev

UEFA'dan Atilla Karaoğlan'a görev
Güncelleme:

FIFA kokartlı hakem Atilla Karaoğlan, Danimarka'nın AGF ile Belçika'nın Club Brugge takımları arasında 03 Ağustos Perşembe günü oynanacak UEFA Avrupa Konferans Ligi 2'nci ön eleme turu rövanş müsabakasını yönetecek.

Danimarka'nın Aarhus şehri Aarhus Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakada Atilla Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Cevdet Kömürcüoğlu yapacak. Müsabakanın 4'üncü hakemi ise Çağdaş Altay olacak.

DHA

Etiketler uefa atilla karaoğlan UEFA Avrupa Konferans Ligi
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Memur ve emeklilerin zam pazarlığı başladı! İşte memur sendikalarının zam talebi
Altının gerçek bileni kuyumcular altın tahminlerini açıkladı
Kredi çekeceklere ve kredi kartı sahiplerine bir kötü haber daha
Bugün zamlanan akaryakıta bir zam daha geliyor
Erdoğan'ın atadığı rektörler ''tanıdık'' çıktı
Ev sahibi ile kiracı kavgasında yine kan aktı
Hande Fırat’ın eşine 26,5 yıl hapis talebi
Dünyaca ünlü turistik kentte isyan: ''Lütfen artık gelmeyin!''
Denize, kumsallara, güneşe veda edin!
Hadise sıra dışı Barbie pozuyla dikkat çekti