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UEFA’dan Fenerbahçe'ye çifte ceza!

UEFA’dan Fenerbahçe'ye çifte ceza!
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UEFA, Fenerbahçe’ye Maribor maçında yaşanan olaylar nedeniyle 30 bin Euro para ve bir maç seyircisiz oynama cezası verdi.

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3’üncü Eleme Turu’nda Fenerbahçe’nin Maribor’a konuk olduğu karşılaşmada tribünlerde olaylar yaşanmış, karşılaşma bir süre durmuştu. UEFA, yaşanan olaylar nedeniyle sarı-lacivertli ekibe 30 bin Euro para ve bir maç seyircisiz oynama cezası verdi. Fenerbahçeli taraftarlar, Play-Off Turu’nda Twente ile oynanacak mücadelede tribündeki yerlerini alamayacak.

UEFA, ayrıca Fenerbahçe taraftarlarından kaynaklanan zararların karşılanması adına Maribor ile iletişime geçilmesi için sarı-lacivertli kulübe talimat verildi.

DHA

Etiketler Fenerbahçe UEFA Avrupa Konferans Ligi fenerbahçe para cezası seyircisiz oynama
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