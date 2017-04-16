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  1. 16 Nisan 2017 11:36

Beşiktaş taraftarından Lyon hazırlığı

Bu sezon hem ligde hem de Avrupa’da yoluna başarılıyla devam eden Beşiktaş, perşembe günü UEFA’da kader maçına çıkacak.

Beşiktaş taraftarından Lyon hazırlığı
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Fransa’da oynanan karşılaşma öncesi ve sırasında yaşanan tribün olayları sonrasında Beşiktaşlı futbolseverler de ikinci maçta rakip takıma adeta cehennem atmosferi yaşatmayı planlıyor. Yarın satışa sunulacak 10 bin biletin kısa sürede tükenmesi beklenilirken 30 bin kişilik kombineli taraftarla birlikte Vodafone Arena’da tam 40 bin Beşiktaşlı olacak. Bu maç öncesinde Twitter üzerinden örgütlenen futbolseverler, şova maç öncesinde başlayıp hazırladıkları pankartlar ve görsel şovlarla startı verecek.

Zafer şarkıları... 

Siyah-Beyazlılar, karşılaşmada ilk düdüğün başlamasının ardından hep bir ağızdan yapacakları tezahüratlarla hem Şenol Güneş’in öğrencilerini ateşleyip hem de rakip takım oyuncularını baskı altına almanın hesaplarını yapıyor. Top, Lyon’lu futbolcuların ayağına her geldiğinde ıslığa başvuracak olan taraftarlar, 12. adamlık görevlerini başarılı bir şekilde yerine getirip maç sonunda da zafer şarkıları söylemeyi hedefliyor.

Çarşı, dolup taşacak 

Vodafone Arena’daki 40 bin kişilik koroya ek olarak stadyum dışında da bir o kadar futbolsever olacak. Dev mücadeleyi Beşiktaş Çarşı’da izleyecek olan Siyah-Beyazlılar, maç bitiminde yarı final turu atmak için bekleyişte olacak. Ek olarak son 4 bileti alınması halinde taraftarlar, soluğu Nevzat Demir Tesisleri’nde alıp takımıyla galibiyeti doyasıya kutlayacak.

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