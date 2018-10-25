Fenerbahçe'den muhteşem geri dönüş

UEFA Avrupa Ligi D Grubu üçüncü maçında Belçika temsilcisi Anderlecht’e konuk olan Fenerbahçe, 2-0 geriye düştüğü maçta 4 dakika içinde bulduğu iki golle skoru 2-2’ye getirdi ve zorlu deplasmandan 1 puanla dönmeyi başardı.

Bu sezon Avrupa ve ligde oynadığı 14 maçın 10’unda skor tabelasında geriye düşen Fenerbahçe, Anderlecht deplasmanında da üst üste goller kaçırdıktan sonra 35. dakikada Zakaria Bakkali’nin golüne engel olamadı ve ilk yarıyı 1-0 geride tamamladı. Ayrıca ilk yarının sonlarında Sven Kums’un frikiği direkten döndü.

İkinci yarıya da tempolu başlayan Fenerbahçe, 49. dakikada yine Bakkali’nin attığı golle 2-0 geriye düşerken ilk golün asistini yapan Sven Kums, ikinci golde de pası veren isim oldu. Ancak maçın 53. dakikasında Anderlecht savunmasının hatasını değerlendiren Michael Frey, güzel bir vuruşla topu köşeden ağlarla buluşturdu ve skoru 2-1’e getirdi.

Bu golden dört dakika sonra Frey’in pasıyla sol kanattan ceza sahasına giren Hasan Ali Kaldırım, rakiplerini çalımladıktan sonra dar açıdan yaptığı sert bir vuruşla durumu 2-2’ye getirdi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele bu skorla sona erdi ve Fenerbahçe, Belçika deplasmanından 1 puanla döndü.

Bu sonucun ardından ikinci sıraya yükselen Fenerbahçe puanını 4 yaparken son sıradaki Anderlecht gruptaki ilk puanını almış oldu. Öte yandan gruptaki diğer maçta Dinamo Zagreb deplasmanda Spartak Trnava’yı 2-1 mağlup etti ve 9 puanla zirvede yer aldı. Üçüncü sıradaki Spartak Trnava’nın ise 3 puanı bulunuyor.