Fikret Orman: ''Lyon taraftarları İstanbul'a gelmeyecek''

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Lyon ile oynanacak UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final rövanş maçı öncesi katıldığı bir panelde açıklamada bulundu. Orman, Lyon taraftarının Vodafone Arena'da olmayacağını duyururken, Fransız ekibiyle 2100 deplasman biletinin Beşiktaşlı taraftarlara satılması konusunda anlaştıklarını duyurdu.

Beşiktaş ile Lyon yarın saat 22.02'te Vodafone Arena'da karşılaşacak. İlk maçı Fransız ekibi 2-1 kazanmıştı.

Fikret Orman'ın karşılaşmaya yönelik açıklamaları şöyle:

'Lyon kulübüyle bir maç yaptık sonucunda bazı konuşmalar tatsız yerlere gitti ama bu maç orada kaldı. Lyon bugün ülkemize geliyor onlar bizim misafirimiz. Lyon başkanı iyi niyetle gelmeyen taraftarlarının bölgesini bize bıraktı. Biz de o kısmı Beşiktaş taraftarına açacağız. Artık deplasmandaki maçı unutmamız lazım.

Taraftarımız Beşiktaş'ı temsil ediyorlar ona göre davranmalarını istiyorum. Maç geç bir saatte. Taraftarımız Beşiktaş Çarşı'da yemek yiyor, içki içiyor fakat yorgun geliyorlar. Yorulmadan gelsinler maça.

Takımımız üst düzey oyunculardan kurulmuş üst düzey bir takım. Hem takımımız hem oyuncularımızın kariyeri açısından önemli bir maç. Oyuncularımız çok üst düzey maçlar oynadılar. Bu sezon Avrupa'da oynadığımız 12. maç olacak. Hepsi yeterince tecrübeliler Sakatlarımız var ama yerine oynayacak oyuncularımız var. Kırmızı kart cezalı oyuncularımız var ama yerine oynayacak muhteşem oyuncularımız var

15-20 kişi geleceklermiş. Bu kadar taraftarın içerisinde 15-20 kişi olmaz, biz onları VIP'te ağırlayalım dedik. Onlar da sağolsunlar dostluk elini uzattılar. Lüften herkes unutmasın onlar bizim misafirimiz.

Maçın hakemine Allah hakem şansı versin. İnşallah skora etki edecek bir şey yapmasın temennisinde bulunuyorum.

Aboubakar'ı çok seviyoruz. O da bu maçta olmayacağı için üzgün ama Süper Ligi'nin gol kralı Cenk Tosun da bizim santraforumuz.