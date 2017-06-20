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  5. 20 Haziran 2017 16:59

Galatasaray taraftarı İsveç'te kabus yaşayacak

Galatasaray, taraftarı, Östersunds maçına Türkiye üzerinden gitmek isterse önemli bir sorunla karşılaşacak.

Galatasaray taraftarı İsveç'te kabus yaşayacak
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Öncelikle Türkiye’den Östersund’a direkt uçuş yok. Örneğin 12 Temmuz’da Östersund’a giden bir taraftarın dönüşü maç saati nedeniyle 14 Temmuz’a kalıyor.

2 aktarmayla 32 saatlik yolculuk

12 Temmuz gidiş, 14 Temmuz dönüş biletleri 2 bin 21 TL’den başlıyor. Üstelik bu en ucuz seçenek ve tam 2 aktarma yapmak gerekiyor. üstelik bu seçenekte önce Moskova’ya sonra Stockholm’e oradan da Östersund’a uçuyorsunuz. Yolculuk toplamda 32 saat 30 dakika sürüyor. Bunun alternatifi Frankfurt-Stockholm-Östersund şeklinde. Bu kombinasyan ise toplamda 20 saat sürüyor.

Tek aktarmalı bir seçenek de mevcut. Bunun fiyatı ise 2 bin 471 TL’den başlıyor. Yolculuk 9 saat 35 dakika sürüyor. Rota ise İstanbul-Stockholm-Östersund şeklinde.

Stockholm’den Östersund’a trenle giderim diyenlere de kötü bir haberimiz var. İki şehir arasındaki tren yolculuğu 5 saat 40 dakika sürüyor. Fiyatı da gidiş dönüş 126 euro.

yol , Östersund , galatasaray