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  1. 14 Nisan 2017 20:01

Lyon Beşiktaş maçı reyting rekorları kırdırdı

Dün gece oynanan Lyon - Beşiktaş maçını yayımlayan Fransız kanalı W9, bu sabah internet sitesinden yaptığı açıklamada kanal tarihinin reyting rekorunun kırıldığını açıkladı.

Lyon Beşiktaş maçı reyting rekorları kırdırdı
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Beşiktaş’ın iyi başlayıp kötü bitirdiği çeyrek final ilk maçı Türkiye’de olduğu kadar Fransa’da gündemi belirledi. Spor medyasının bir numaralı konusu Lyon Beşiktaş maçı oldu.

Lyon Beşiktaş maçı reyting rekoru kırdı

UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final 1.maçlarından biri olan Lyon-Beşiktaş mücadelesini yayınlayan Fransız televisyon kanalı W9, kanal tarihinin reyting rekorunu kırdığını açıkladı. Maçın yaklaşık 45 dakika geç başlamasına rağmen 1 milyon 994 000 seyirciye ulaştıklarını basına duyuran W9 kanalı, tarihinde ilk kez bu rakama ulaşmış oldu. İstanbul’da oynanacak olan rövanş maçını da yayınlayacak olan W9, ikinci maçta bu rekoru geliştirmeyi planlıyor.

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