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  1. 12 Nisan 2017 17:25

Lyon - Beşiktaş maçına sürpriz misafir !

UEFA Avrupa Ligi’nde oynanacak olan çeyrek final maçlarından Lyon-Beşiktaş karşılaşmasında Fransa Milli Takım Teknik Direktörü Didier Deschamps tribündeolacak.

Lyon - Beşiktaş maçına sürpriz misafir !
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Fransa Milli Takım Teknik Direktörü Didier Deschamps’ın tribünde yer alıp, milli takıma seçmeyi düşündüğü isimlerin Avrupa Kupası performanslarını değerlendireceği ifade edildi.

France Football’un yaptığı habere göre Didier Deschamps’ın milli takım kadrosuna ısrarla çağırmadığı Alexandre Lacazette’i özellikle seyredeceği, ve bu maçta oyuncunun sergileyeceği performans sonunda yeniden bir değerlendirme yapacağı yazıldı. 

Didier Deschamps’ın yardımcısı Guy Stephan ise Dortmund-Monaco maçında Mbappe ve Dembele’nin mücadelesini izleyerek tecrübeli teknik adama iki oyuncu hakkında rapor sunacak.

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