Lyon’dan UEFA'ya skandal başvuru

Lyon'dan UEFA'ya flaş başvuru! Fransız ekibi Beşiktaş'la oynanan maç öncesi ve sırasında çıkan saha olaylarından siyah-beyazlı taraftarları sorumlu tutarak UEFA'ya İstanbul'daki maçın seyircisiz oynanması için başvuruda bulundu.

Lyon UEFA'ya başvurdu

Olympique Lyon, dün akşam maçtan önce çıkan olayları bahane ederek UEFA'ya başvuruda bulundu.Lyon-Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi çeyrek finali ilk maçında yaşanan olayların ardından Lyon Kulübü UEFA'ya resmen başvurdu.

İstanbul'da seyirciz maç talebi

Lyon Kulübü tarafından UEFA'ya yapılan başvuruda, maç seyircisiz oynansın ve ekstra güvenlik önlemi alınsın talebinde bulunuldu.