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Mert Hakan Yandaş'tan Dinamo Kiev eşleşmesinin ardından bomba paylaşım

Mert Hakan Yandaş'tan Dinamo Kiev eşleşmesinin ardından bomba paylaşım

Bu sezon Avrupa Ligi'nde mücadele edecek Fenerbahçe'nin rakipleri belli olurken yıldız futbolcu Mert Hakan Yandaş bomba bir paylaşım yaptı.

UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşaması kura çekimi gerçekleştirildi. Kura çekimi sonrasında Fenerbahçe , B grubunda Dinamo Kiev (Ukrayna), Rennes (Fransa) ve AEK Larnaca (Kıbrıs Rum Kesimi) ile eşleşti. Eşleşmelerin ardından sarı-lacivertlilerin tecrübeli oyuncusu Mert Hakan Yandaş, Dinamo Kiev'e göndermede bulundu.

DINAMO KIEV'İN YANINA EMOJİ KOYDU

Fenerbahçe'nin Dinamo Kiev ile eşleşmesinin ardından Mert Hakan Yandaş'ın paylaşımı sosyal medyada gündem oldu. Kısa süre içinde yirmi binden fazla beğeni alan paylaşım taraftarlar tarafından çok beğenildi.

Etiketler Fenerbahçe fenerbahçe mert hakan yandaş
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