Mourinho rakip soyuna odasına girdi

UEFA Avrupa Ligi 2-0 kaybettiği maçın rövanşında Orsic'in golleriyle Tottenham'ı 3-0 mağlup eden Dinamo Zagreb, çeyrek finale çıktı. Mourinho maç sonrası rakip soyunma odasında Orsic'i kutladı.

UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Dinamo Zagreb, uzatmalara giden maçta Tottenham'ı 3-0 yenerek çeyrek finale yükseldi.

Hırvatistan temsilcisi Dinamo Zagreb, 2-0 kaybettiği mücadelenin rövanşında İngiliz ekibi Tottenham'ı konuk etti.

Dinamo Zagreb, 62 ve 82. dakikalarda Mislav Orsic'in golleriyle normal süreyi 2-0 önde tamamlayarak maçı uzatmalara götürdü.

Karşılaşmanın 106. dakikasında bir kez daha sahneye çıkarak "hat-trick" yapan Orsic, takımına 3-0'lık galibiyeti getirdi.

Tottenham'a karşı toplamda 3-2 üstünlük kuran Dinamo Zagreb, adını çeyrek finale yazdırdı. Maç bitiminde Tottenham Teknik Direktörü Mourinho, Orsic'i kutlamak için Zagreb soyunma odasına gitti. Portekizli hocanın bu davranışı alkış aldı.