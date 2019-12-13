  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. UEFA Avrupa Ligi
  5. 13 Aralık 2019 01:43

ÖZET | Porto - Feyenord maç sonucu: 3-2

UEFA Avrupa Ligi G Grubu maçında Porto - Feyenord ile karşı karşıya geldi. Gol düellosu şeklinde geçen mücadelede Porto Feyenord'u 3-2 yenmeyi başardı. Porto - Feyenord maçı özeti haberimizde...

ÖZET | Porto - Feyenord maç sonucu: 3-2
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

UEFA Avrupa Ligi g Grubu mücadelesinde Porto evinde Feyenord'u konuk etti. G Grubu'nda liderlik yarışı veren Porto, Feyenord'u 3-2 yenerek G Grubu'nu lider olarak tamamladı ve adını son 32 turuna giden takımlar arasına yazdırdı. Porto Feyenord maç özeti haberimizde...

Tempolu başlayan mücadelede ile gol 14. dakikada Luis Diaz'dan geldi ve Porto 1-0 öne geçti. Attığı golden 1 dakika sonra Malacia topu kendi ağlarına gönderdi ve Porto durumu 2-0 getirdi. Yediği gollere hızlı reaksiyon gösteren Feyenord 19. dakikada Eric Bottenghin ile 2-1'e getiren golü kaydetti. Golün ardından özgüven kazanan Feyenord dakika 22'de Sam Larsson ile eşitliği sağladı ve skor 2-2'ye geldi. Francisco Soares 33. dakika attığı golle maçın skorunu ilan etti. Porto 3 - 2 Feyenord...

Porto bu galibiyetle puanını 10'a çıkardı ve G Grubu'nu lider olarak tamamladı.

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
maç özeti , maç sonucu , porto , feyenord , porto feyenord maç özeti izle
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM