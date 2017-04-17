Quaresma'dan müjdeli haber !

Portekizli oyuncu perşembe günü Vodafone Arena’da oynanacak tarihi maçta oynayabilecek durumda olduğunu söyledi, Yıldız oyuncu “Beşiktaş'ın büyük maçlarında takımı olduğunu göstereceğiz” dedi.



Perşembe günü Avrupa Ligi’nde Olympique Lyon’la kulüp tarihinin en önemli maçlarından birine çıkacak olan Beşiktaş’a Ricardo Quaresma’dan iyi haber geldi.

Trabzonspor maçında sakatlanan ve geçen hafta Lyon’daki karşılaşmaya tedavisi yetişmeyen Portekizli yıldız, görev verilmesi halinde rövanş maçında oynayacağını ifade etti.

Quaresma Vodafone Arena’daki karşılaşmada mutlaka forma giymek istediğini belirterek, “Bu sadece Beşiktaş için de değil, Türk futbolu için de önemli bir karşılaşma. Yani bir anlamda Türkiye’nin de maçı. Hocamdan görev bekliyorum, mutlaka oynamak istiyorum” dedi.

‘Sezonun final maçı’

Deplasmanda 2-1 kaybettikleri ilk maçı izlediklerini belirten Quaresma, rakiplerinin geniş bir kadroya sahip olduğunu, yedekten gelen oyuncuların maçı değiştirecek yetenek ve kapasitede isimler olduğunu belirterek, “Lyon elenmeyecek takım değil ama sezonun final maçını oynayacağız. Beşiktaş büyük maçlarındaki takımı olduğunu göstereceğiz” dedi.

Quaresma’nın dönecek olması takımda da büyük sevinç yarattı. Portekizli yıldız bu sezon Avrupa’da toplam 10 karşılaşmada forma giyerken 3 gol, 3 asistlik performans sergilemişti.