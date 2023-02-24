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Sivasspor ve Başakşehir'in de rakipleri belli oldu

Sivasspor ve Başakşehir'in de rakipleri belli oldu
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UEFA Konferans Ligi'nde Türkiye'yi temsil eden Sivasspor ve Başakşehir'in rakipleri belli oldu.

Avrupa futbolunun 3 numaralı kupası UEFA Konferans Ligi'nde Türkiye'yi temsil eden Sivasspor ve Başakşehir'in rakipleri belli oldu.

UEFA Konferans Ligi son 16 turunda Sivasspor Fiorentina, Başakşehir ise Gent ile eşleşti.

Kupada eşleşmeler şöyle:

AEK Larnaca - West Ham

Fiorentina - Sivasspor

Lazio - AZ Alkmaar

Lech - Djurgården

Basel - Slovan Bratislava

Sheriff - Nice

Anderlecht - Villarreal

Gent - Başakşehir

MAÇLAR NE ZAMAN?

2022 Dünya Kupası nedeniyle eşleşmeler, önceki yıllara göre daha geç oynanacak. Eşleşme tarihleri ise şu şekilde olacak:

Son 16 maçları: 9 - 16 Mart 2023
Çeyrek final maçları: 13 - 20 Nisan 2023
Yarı final maçları: 11 - 18 Mayıs 2023
Final maçı: 7 Haziran 2023

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Etiketler Medipol Başakşehir Sivasspor Sivasspor Başakşehir
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