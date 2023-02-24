Sivasspor ve Başakşehir'in de rakipleri belli oldu
UEFA Konferans Ligi'nde Türkiye'yi temsil eden Sivasspor ve Başakşehir'in rakipleri belli oldu.
Avrupa futbolunun 3 numaralı kupası UEFA Konferans Ligi'nde Türkiye'yi temsil eden Sivasspor ve Başakşehir'in rakipleri belli oldu.
UEFA Konferans Ligi son 16 turunda Sivasspor Fiorentina, Başakşehir ise Gent ile eşleşti.
Kupada eşleşmeler şöyle:
AEK Larnaca - West Ham
Fiorentina - Sivasspor
Lazio - AZ Alkmaar
Lech - Djurgården
Basel - Slovan Bratislava
Sheriff - Nice
Anderlecht - Villarreal
Gent - Başakşehir
MAÇLAR NE ZAMAN?
2022 Dünya Kupası nedeniyle eşleşmeler, önceki yıllara göre daha geç oynanacak. Eşleşme tarihleri ise şu şekilde olacak:
Son 16 maçları: 9 - 16 Mart 2023
Çeyrek final maçları: 13 - 20 Nisan 2023
Yarı final maçları: 11 - 18 Mayıs 2023
Final maçı: 7 Haziran 2023
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