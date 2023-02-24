Fenerbahçe’nin Avrupa’daki rakibi belli oldu
UEFA Avrupa Ligi’nde grup aşamasını lider tamamlayarak son 16 turuna direkt katılan Fenerbahçe‘nin rakibi belli oldu.
UEFA Avrupa Ligi’nde son 32 turunun sona ermesiyle birlikte İsviçre’nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi’nde bugün son 16 aşaması için kura çekimi gerçekleştirildi.
UEFA Avrupa Ligi'nde grubunu lider tamamlayarak doğrudan son 16 turuna yükselen temsilcimiz FenerbahçeSevilla ile eşleşti.
SERİ BAŞI TAKIMLAR: Fenerbahçe, Arsenal, Ferencvaros, Feyenoord, Freiburg, Real Betis, Real Sociedad, Union SG
PLAY-OFF'TAN GELEN TAKIMLAR: Juventus, Leverkusen, Manchester United, Roma, Sevilla, Shakhtar, Sporting Lizbon, Union Berlin
MAÇLAR NE ZAMAN?
UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu ilk maçları 9 Mart 2023, rövanş karşılaşmaları ise 16 Mart 2023 tarihinde oynanacak. Turu geçen 8 takım 13&20 Nisan tarihlerinde çeyrek finalde karşı karşıya gelecek.
SON 16 TURU EŞLEŞMELERİ
Union Berlin - Union SG
Sevilla - Fenerbahçe
Juventus - Freiburg
Leverkusen - Ferencvaros
Sporting Lizbon - Arsenal
Manchester United - Real Betis
Roma - Real Sociedad
Shakhtar - Feyenoord
UEFA AVRUPA LIGI'NDE SON 16 DÜN AKŞAM BELLI OLDU
Dün akşam oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Nantes: 0 - Juventus: 3
Midtjylland: 0 - Sporting: 4
PSV: 2 - Sevilla: 0
Monaco: 3 - Bayer Leverkusen: 5 (Penaltılarda)
Manchester United: 2 - Barcelona: 1
Union Berlin: 3 - Ajax: 1
Roma: 2 - Salzburg: 0
Rennes: 4 - Shakhtar Donetsk: 5 (Penaltılarda)
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