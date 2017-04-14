Talisca: Defans her zaman işe yaramıyor

Beşiktaş’ta yaptığı asistle bir kez daha ön plana çıkan Anderson Talisca maç sonu açıklamalar yaptı. Defans yapmanın her zaman işe yaramadığını söyleyen Brezilyalı futbolcu, rövanşta taraftarlarının baskısıyla iyi sonuç alacaklarını ifade etti.

Talisca maç sonunda şu açıklamaları yaptı:

Gol bizirahatlattı. İyi bir dakikada da geldi. 80 dakika maçı tuttuk iyi defans yaptık. Belli bir dakikadan sonra defans yapğmak da işe yaramıyor. Bu haftadan sonra ikinci maça hazırlanacağız. Kendi evimizde daha iyi oynadığımızı herkes biliyor.

Son 10 dakikada biraz konsantrasyon kaybı yaşadık. Kendi evimizde taraftarlarımızın baskısını üzerlerinde hissedecekler.