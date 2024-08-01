Trabzonspor tek golle turladı

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda 2-0 kazandığı maçın rövanşında Slovakya temsilcisi Ruzomberok'u sahasında 1-0 yenerek tur atladı.

UEFA Avrupa Ligi 2’nci Ön Eleme Turu rövanş maçında Trabzonspor, sahasında konuk ettiği Ruzomberok’u 1-0 mağlup etti. İlk maçı da 2-0 kazanan bordo-mavililer üst tura yükseldi.

12'nci dakikada gelişen Trabzonspor atağında sol kanattan ceza sahasına giren Trezeguet'in kaleye gönderdiği topa arka direk dibinde Visca dokunamadı.

23'üncü dakikada sağ kanattan ilerleyen Visca'nın pasıyla buluşan Trezeguet'in şutunu kaleci Furhwald güçlükle kontrol etti.

28'inci dakikada sol taraftan hızlı gelen konuk ekipten Tucny'in ortasında, ceza alanında iyi yükselen Chrien, kafa koydu; top az farkla üsten auta gitti.

36'ncı dakikada sağ taraftan yapılan ortada, altı pas içinde topla buluşan Chrien'in kaleye şutunu Uğurcan Çakır uzanarak kurtardı.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.

54'üncü dakikada Trezeguet'in sol çaprazdan ara pasıyla ceza alanında buluşan Draguş'un yerden şutu kale direği dibinden auta gitti.

59'uncu dakikada Trezeguet'in ceza alanı önünden sert şutunu kaleci Furhwald kornere çeldi.

63'üncü dakikada Hladik'in yerden pasına ceza alanı sağ çaprazdan Lavrincik, sert vurdu; meşin yuvarlağı kaleci Uğurcan Çakır kornere çeldi.

65'inci dakikada Trabzonspor golü buldu. Cihan Çanak'ın derinlemesine gönderdiği pası Visca, Draguşa çıkardı. Draguş'un ceza alanı içinden sert

şutunda top kalecinin sağından ağlarla buluştu: 1-0.

73'üncü dakikada Visca'nın sol kanattan ceza alanı ortasına Nwakaeme yükselerek kafa vuruşunda top kalecinin kucağında kaldı.

76'ncı dakikada ara pası sonucu ceza alanı içine giren Hladik'in şutunu Uğurcan kornere gönderdi.

90'ıncı dakikada sol kanattan ceza alanına giren Enis'in sert şutunu kaleci Furhwald kornere çeldi.

Karşılaşma Trabzonspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi. Bordo mavililer bu galibiyetle bir üst tura yükseldi.

AVCI'DAN 2 DEĞİŞİKLİK

UEFA Avrupa Ligi 2'nci Ön Eleme Turu rövanş maçında Slovakya'nın Ruzomberok takımını konuk eden Trabzonspor, 2-0'lık üstünlük sağladığı ilk maçın 11'ine göre 2 değişiklikle müsabakaya başladı. Teknik direktör Abdullah Avcı, 2-0 kazandıkları ilk karşılaşmanın 11'inden yedek başlattığı Bardhi ile Umut Güneş'in yerine ilk maçta sonradan oyuna girerek takımının 2'nci golünü atan Cihan Çanak ve yeni transfer Malheiro'ya ilk 11'de görev verdi. Ruzomberok maçında, sağ bekte ilk kez bordo mavili formayı giyen Ozan Tufan, yeni transferlerden Malheiro sağ bekte yer alınca, orta alanda görev yaptı. Trabzonspor'da ilk maçta sakatlanan Borna Barisic, lisansı geç çıkarılan Savic, yeni transfer Okay Yokuşlu ile Hüseyin Türkmen ise kadroda yer almadı.

BAKANLAR URALOĞLU VE MEMİŞOĞLU TRİBÜNDE

Bir dizi ziyaret ve programlara katılmak için Trabzon'a gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu da karşılaşmayı protokol tribünden izledi. Bakan Uraloğlu, karşılaşma öncesi Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Trabzon Şubesi'ni ziyaret etti.

TFF BAŞKANI HACIOSMANOĞLU MAÇTA

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı görevine seçilen İbrahim Hacıosmanoğlu da memleketi Trabzon'a gelerek, karşılaşmayı izledi. Daha önce kulüp başkanlığı görevinde bulunduğu Trabzonspor'un karşılaşmasını TFF Başkanı olarak izleyen Hacıosmanoğlu'na bordo mavili taraftarlar yoğun ilgi gösterdi.

4 MAÇ SONRA SEYİRCİLER TRİBÜNLERLE BULUŞTU

Süper Lig'de geçen sezon Fenerbahçe maçında çıkan olaylar nedeniyle son 4 maçını seyircisiz oynayan Trabzonspor'da taraftarlar, uzun aranın ardından stadyuma gelerek tribünleri doldurup, takımlarına destek verdi.

NWAAKEME'YE YOĞUN İLGİ

Karşılaşmanın 71'nci dakikasında Draguş'un yerine oyuna dahil olan Trabzonspor'un 2 yıllık sözleşme imzalayarak tekrar renklerine bağladığı Anthony Nwakaeme'ye, taraftarlar yoğu ilgi gösterdi. Bordo mavililerin son şampiyonluğunda önemli rol alan oyuncuya taraftarlar tezahüratlarla sevgi gösterilerinde bulundu.

AA