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  5. 22 Temmuz 2019 15:20

Trabzonspor ve Yeni Malatyaspor'un Avrupa Ligi'ndeki rakipleri belli oldu

Yeni Malatyaspor, UEFA Avrupa Ligi'nde 3. tura yükselmesi halinde Connah's Quay Nomads-Partizan eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Trabzonspor, 3. eleme turunda Sparta Prag takımıyla eşleşti.

Trabzonspor ve Yeni Malatyaspor'un Avrupa Ligi'ndeki rakipleri belli oldu
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UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Trabzonspor ve Yeni Malatyaspor'un rakipleri belli oldu. Avrupa futbolunun en önemli ikinci organizasyonuna üçüncü turdan katılan Trabzonspor, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen kura çekiminde Çekya'nın Sparta Prag takımıyla eşleşti.

Yeni Malatyaspor ise 2. eleme turunda Slovenya'nın Olimpija Ljubljana takımını elemesi halinde, 3. turda Connah's Quay Nomads (Galler)-Partizan (Sırbistan) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

tur eşleşmelerinde ilk maçlar 8 Ağustos Perşembe günü, rövanş mücadeleleri ise 15 Ağustos Perşembe günü oynanacak. Trabzonspor ve Yeni Malatyaspor, 3. eleme turundaki rakiplerini elemesi halinde play-off turuna kalacak ve bu turu da geçmesi durumunda Avrupa Ligi'nde gruplarda mücadele edecek.

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