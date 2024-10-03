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Twente-Fenerbahçe maçı öncesi ortalık karıştı

Twente-Fenerbahçe maçı öncesi ortalık karıştı
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UEFA Avrupa Ligi'nde Twente ile Fenerbahçe arasında oynanacak karşılaşma öncesi taraftarlar birbirine girdi. Olaya polis ekipleri müdahale ederken, Fenerbahçeli taraftarlar ile polis arasında arbede yaşandı.

UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak Twente-Fenerbahçe maçı öncesinde Hollanda sokaklarında olaylar çıktı. 

İki takım taraftarları birbirlerine patlayıcı madde ve sandalyeyelerle saldırdı. 

FENERBAHÇELİLER İLE POLİS ARASINDA ARBEDE

Olaya Hollanda polisi müdahale etti. 

Müdahale sırasında Hollanda polisi ile Fenerbahçeli taraftarlar arasında arbede yaşandı. 

Hollanda polisinin çıkan olaylarda Türk taraftarlara orantısız güç kullandığı belirtildi.

Etiketler Fenerbahçe Twente Hollanda Twente Fenerbahçe taraftar polis müdahalesi arbede
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