UEFA Avrupa Ligi kupası sahibini bulacak

UEFA Avrupa Ligi 2020-2021 sezonu kupası, yarın Polonya'da oynanacak final maçıyla sahibini bulacak.

İspanya'nın Villarreal ve İngiltere'nin Manchester United takımları, yarın TSİ 22.00'de UEFA Avrupa Ligi'nde final karşılaşmasına çıkacak. İki takım Polonya'daki Gdansk Stadı'nda kupayı müzelerine götürebilmek için mücadele edecek.

Müsabakayı, Fransız hakem Clement Turpin yönetecek.

UEFA AVRUPA LİGİ MAÇI HANGİ KANALDA?

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle karşılaşmayı stadyum kapasitesinin yüzde 25'ine denk gelen 9 bin 500 taraftar, tribünlerden takip edebilecek.

Finalde takımların her biri, maçın normal süresi boyunca 5 oyuncu değişikliği hakkı kullanabilecek. Finalin uzatmalara gitmesi halinde takımlara fazladan birer oyuncu değiştirme hakkı daha verilecek.

Karşılaşma, beIN Sports Haber kanalından canlı yayımlanacak.

İKİ TAKIM İLK KEZ KARŞILAŞACAK

Villarreal ile Manchester United, UEFA Avrupa Ligi'nde ilk kez karşılaşacak.

İki takım, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise daha önce 4 kez karşı karşıya gelmesine rağmen bu maçların hiçbirinde kazanan taraf olmadı.

Şampiyonlar Ligi 2005-2006 ile 2008-2009 sezonlarında gruplarda dört kez karşılaşan taraflar, bu müsabakalarda ağları sarsamadı ve tüm maçlar, 0-0 sonuçlandı.