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  1. 14 Nisan 2017 20:38

UEFA Lyon ve Beşiktaş'ı disiplin kuruluna sevk etti !

Avrupa Ligi'nde oynanan Lyon-Beşiktaş maçı öncesinde ve maç sırasında çıkan olaylar disiplinlik oldu.

UEFA Lyon ve Beşiktaş'ı disiplin kuruluna sevk etti !
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UEFA, Lyon-Beşiktaş Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçında yaşanan olaylardan dolayı her iki takımı da disiplin kuruluna sevk etti.

Olaylı maç disiplinde

UEFA'dan yapılan açıklamada, Lyon ile Beşiktaş arasında Fransa'da yapılan ve ev sahibi ekibin 2-1'lik üstünlüğü ile tamamlanan maç hakkında disiplin soruşturulması açıldığı kaydedildi.

Ev sahibi Lyon; havai fişek kullanımı, merdiven boşluğu bırakılmaması, yetersiz organizasyon ve Lyon'un ikinci golünden sonra sahaya taraftarların girmesi nedeniyle disiplin kuruluna sevk edildi.

Beşiktaş ise, havai fişek kullanımı, yabancı madde atılması ve taraftar olayları nedeniyle disiplin kuruluna sevk edildi. UEFA Disiplin Kurulu'nun konuyla ilgili vereceği kararın henüz netleşmediği de vurgulandı.

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