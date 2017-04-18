  1. 18 Nisan 2017 18:03

Valbuena'nın durumu belli oldu !

Sakatlığını atlatan Mathie Valbuena'nın Beşiktaş - Lyon maçında kadroda yer alacağı açıklandı.

Valbuena'nın durumu belli oldu !
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Beşiktaş'ın, UEFA Avrupa Ligi çeyrek final rövanşında konuk edeceği Lyon, İstanbul kafilesini belirledi.

Lyon Kulübü'nden yapılan açıklamada, dizinde sakatlığı bulunan Emanuel Mammana'nın kadroya alınmadığı ifade edilirken,  sakatlığını atlatan Mathieu Valbuena'nın ise kafilede olacağı vurgulandı.

Lyon Teknik Direktörü Bruno Genesio'nun belirlediği 22 oyunculuk kafile şöyle:

Kaleciler: Gorgelin, Lopes, Mocio.

Defanslar : Diakhaby, Gaspar, Jallet, Morel, Nkoulou, Rybus, Yanga Mbiwa.

Orta sahalar : Aouar, Darder, Ferri, Gonalons, Tolisso, Tousart.

Forvetler : Cornet, Fekir, Ghezzal, Lacazette, Mateta, Valbuena

Öte yandan Lyon'da, sakatlığı bulunan Mammana'nın yanı sıra statü gereği forma giyemeyecek olan Memphis Depay ve cezalı Rafael kadroda yer almadı.

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