Valbuena'nın durumu belli oldu !

Beşiktaş'ın, UEFA Avrupa Ligi çeyrek final rövanşında konuk edeceği Lyon, İstanbul kafilesini belirledi.
Lyon Kulübü'nden yapılan açıklamada, dizinde sakatlığı bulunan Emanuel Mammana'nın kadroya alınmadığı ifade edilirken, sakatlığını atlatan Mathieu Valbuena'nın ise kafilede olacağı vurgulandı.
Lyon Teknik Direktörü Bruno Genesio'nun belirlediği 22 oyunculuk kafile şöyle:
Kaleciler: Gorgelin, Lopes, Mocio.
Defanslar : Diakhaby, Gaspar, Jallet, Morel, Nkoulou, Rybus, Yanga Mbiwa.
Orta sahalar : Aouar, Darder, Ferri, Gonalons, Tolisso, Tousart.
Forvetler : Cornet, Fekir, Ghezzal, Lacazette, Mateta, Valbuena
Öte yandan Lyon'da, sakatlığı bulunan Mammana'nın yanı sıra statü gereği forma giyemeyecek olan Memphis Depay ve cezalı Rafael kadroda yer almadı.