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  4. 15 Temmuz 2019 15:52

UEFA, Beşiktaş'ın golcüsü Burak Yılmaz'ın doğum gününü kutladı

UEFA'nın Şampiyonlar Ligi hesabından yapılan paylaşımda, Burak Yılmaz'ın 34. yaş günü, turnuvada yaptığı hat-trick hatırlatılarak kutlandı.

UEFA, Beşiktaş'ın golcüsü Burak Yılmaz'ın doğum gününü kutladı
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UEFA, "En çok hangi Şampiyonlar Ligi hat-trick'ini hatırlıyorsunuz?" sorusunun altına, 2012-13 sezonundaki turnuvada Burak Yılmaz'ın Galatasaray formasıyla Romanya temsilcisi Cluj'e attığı 3 golün videosu paylaşıldı.

Burak Yılmaz, aynı sezon Şampiyonlar Ligi'nde attığı 8 golle krallık yarışını Cristiano Ronaldo ve Robert Lewandowski'nin ardından 3. sırada tamamlamıştı.

???????? A Burak Yılmaz ⚽️⚽️⚽️ to mark his 34th birthday! ????

Which #UCL hat-trick do you remember most? pic.twitter.com/tcUI6sTSNJ

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) July 15, 2019

burak yılmaz , uefa
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