UEFA, Beşiktaş'ın golcüsü Burak Yılmaz'ın doğum gününü kutladı

UEFA, "En çok hangi Şampiyonlar Ligi hat-trick'ini hatırlıyorsunuz?" sorusunun altına, 2012-13 sezonundaki turnuvada Burak Yılmaz'ın Galatasaray formasıyla Romanya temsilcisi Cluj'e attığı 3 golün videosu paylaşıldı.

Burak Yılmaz, aynı sezon Şampiyonlar Ligi'nde attığı 8 golle krallık yarışını Cristiano Ronaldo ve Robert Lewandowski'nin ardından 3. sırada tamamlamıştı.

???????? A Burak Yılmaz ⚽️⚽️⚽️ to mark his 34th birthday! ????



Which #UCL hat-trick do you remember most? pic.twitter.com/tcUI6sTSNJ

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) July 15, 2019