UEFA, Rusya'yı EURO 2024'ten men etti

Ukrayna ile savaşa girmesinin ardından birçok spor organizasyonundan çıkarılan Rusya'ya bir kötü haber de UEFA'dan geldi. UEFA'dan yapılan açıklamada Rusya'nın EURO 2024'ten men edildiği belirtildi.

RUSYA, ALMANYA'DA YOK

UEFA'dan 2024 yılında oynanacak turnuvaya ilişkin yapılan açıklamada, Rusya'nın organizasyonda yer almayacağı belirtildi. Almanya'nın ev sahipliğinde oynanacak turnuva, 14 Haziran - 14 Temmuz 2024 tarihleri arasında yapılacak.

UEFA'NIN RUSYA'YA İLK YAPTIRIMI DEĞİL

UEFA İcra Kurulu, 28 Şubat'ta tüm Rus temsilci takımlarının ve kulüplerinin bir sonraki duyuruya kadar UEFA organizasyonlarında yarışmasını askıya almıştı.

UEFA tarafından Rusya Milli Takımı ve Rus kulüpleri için alınan diğer kararlar şöyle:

UEFA İcra Kurulunun aldığı karara göre, Rus takımları UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Avrupa Konferans Ligi ve UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edemeyecek.

Rusya, gelecek sezon Uluslar Ligi (B) 2. Grubu maçlarına katılmayacak ve bu grupta otomatik olarak dördüncü sırada yer alacaktır. Sonuç olarak, Rusya, grup aşamasının sonunda küme düşecek ve B Ligi'nde 16. ve son sırada yer alacaklar.

Rusya, 6-31 Temmuz tarihleri ??arasında İngiltere'de yapılması planlanan UEFA Kadınlar EURO 2022 final turnuvasının C Grubu'nda da yer almayacak. Rusya yerini play-off'larda mağlup ettiği Portekiz'e bırakacak.

Rusya, C Grubu'nda (İspanya, Slovakya, Malta, Litvanya ve Kuzey İrlanda'dan oluşan) mart ayında oynaması planlanan iki maçını da cezaları nedeniyle oynayamadı. Rusya, bu yarışmada sonraki maçların hiçbirine katılmayacak ve şu ana kadar elde edilen tüm sonuçlar geçersiz sayılacaktır. Sonuç olarak, C Grubu beş takımlı bir grup olarak devam edecek.