UEFA ülke puanı sıralamasında son durum: Türkiye kaçıncı sırada?

UEFA Ülke Puanı klasmanında sezonu 12. sırada noktalayan Türkiye, 2023-24 sezonuna 26,6 puanla 13. sıradan başlıyor.

Türkiye, son 5 sezonluk performansın değerlendirmeye alındığı klasmanda 2018-19 sezonunda 5.5 puan, 2019-20'de 5 puan, 2020-21'de 3.1 puan, 2021-22'de 6.7 puan ve 2022-23'te 11.8 puan toplamıştı.

Bu çerçevede toplamda 32.1 puana ulaşan Türkiye, geride bıraktığımız sezonu 12. sırada bitirdi.

Yeni sezonla birlikte tüm ülkelerin 2018-19 sezonu performansı devre dışı kaldı.

Türkiye böylece yeni klasmana 26,6 puanla 13. sırada başlayacak.

ÖNCELİKLİ HEDEF İLK 10

Şampiyonlar Ligi'ne direkt takım gönderebilmek için klasmanda mutlaka ilk 10'a girmek gerekiyor.

Bu sezona dek Şampiyonlar Ligi'nde kupaya uzanan takımın, kendi yerel liginde de devler ligi bileti alması halinde 11. ülkenin şampiyonuna direkt katılım hakkı veriliyordu.

Yeni formatla birlikte önümüzdeki sezondan itibaren bu uygulama kaldırılıyor.

Bundan sonra böyle bir durum yaşanması halinde, Şampiyonlar Ligi'nde eleme oynayacak takımlar içinde en iyi katsayıya sahip şampiyon takım, direkt gruplara kalacak.

Ayrıca Avrupa Ligi şampiyonunun, kendi liginde de devler ligi vizesi alması halinde, eleme oynayacak tüm takımlar içinde (Lig 2, 3 ve 4'üncüleri de dahil) en iyi katsayıya sahip takıma grupların yolu direkt açılacak.

Bu sebeple de Türkiye'nin Şampiyonlar Ligi'ne direkt takım gönderebilmesi için mutlaka ilk 10'a girmesi gerekiyor.

TÜRKİYE'NİN HANDİKABI TAKIM SAYISININ 4'E DÜŞMESİ

Yeni sezon klasmanına bakıldığında, Türkiye'nin ilk 10 hedefindeki rakipleri olarak Ukrayna, Sırbistan, İsviçre, Avusturya ve İskoçya dikkati çekiyor.

Söz konusu ülkeler UEFA turnuvalarına 5'er takım gönderecek. Türkiye'nin takım sayısı ise bu sezon 4'e indi ve bu durum en büyük handikap olarak öne çıkıyor.