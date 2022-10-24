Ümit Karan ile yollar ayrıldı

TFF 2. Lig ekiplerinden Anagold 24 Erzincanspor, teknik Direktör Ümit Karan ve ekibiyle yollarını ayırdığını açıkladı.

Anagold 24 Erzincanspor, teknik Direktör Ümit Karan ve ekibiyle yollarını ayırdığını açıkladı.

Yapılan açıklamada Karan'a emekleri için teşekkür edildi.

NAZİLLİ YENİLGİSİ SONRASI YOLLAR AYRILDI

Son olarak Nazilli Belediyespor'a 4-1 mağlup olan Erzincanspor'da galibiyet hasreti 5 maça çıkmıştı. Erzincanspor, Ümit Karan yönetiminde çıktığı 10 maçta 4 galibiyet elde ederken 3 kez sahadan mağlup ayrıldı. 3 karşılaşma da beraberlikle tamamlandı.