  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. Valentin Rosier Beşiktaş'ta

Valentin Rosier Beşiktaş'ta

Valentin Rosier Beşiktaş'ta

Beşiktaş, uzun süredir kadrosuna katmaya çalıştığı Valentin Rosier transferinde mutlu sona ulaştı.

Valentin Rosier'in yılan hikayesine dönen transfer sürecinde Beşiktaş mutlu sona ulaştı. Siyah-beyazlı kulüp, Fransız futbolcuyla resmi sözleşmenin imzalandığını duyurdu.

"ÇOK SEVDİK BE ABİ"
Kara Kartal sosyal medya hesabından "Çok sevdi be abi" etiketiyle yaptığı paylaşımla transferi açıklarken futbolcu için özel bir video da yayınladı.

"BAZI ANLAR PARADAN DEĞERLİDİR"
Yıldız futbolcu resmi imzanın ardından yaptığı açıklamada, "Transfer zorlu bir süreç. Birden fazla söz sahibi var ve doğru tercihi yapmanız gerek. Bazen de duygularınız ağır basar. Hayatımda ilk kez kalbimin sesini dinlemem gerektiğini hissettim çünkü bazı anlar paradan değerlidir. Burada hissettiklerim paha biçilemezdi. Bunların karşılıklı olduğunu biliyorum. Çünkü ben Beşiktaş'ın çocuğuyum. Çok sevdik be abi." dedi.

Etiketler beşiktaş Valentin Rosier
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Dolar, Euro ve altında dikkat hareket: Sert düştüler!
Bilim insanları açıkladı: Kıyamet sonrası dünyada ayakta kalabilecek 5 ülke
Uğur Dündar'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıracak paylaşım
Kılıçdaroğlu'ndan THK formülü: ''Belediyeler kiralar!''
Ünlü oyuncudan olay olan ''fantezi oyuncağı'' itirafı
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk istifa mı etti?
Gel de kasıt arama! Öyle bir yer yandı ki...
Türkiye’deki orman yangınları uzaydan görüntülendi
Erdoğan: ''THK'nın elinde uçaklar varmış... THK'da uçak yok!''
Köyüne dönüp kendi işini kurdu: ''Şimdiden sipariş geliyor''