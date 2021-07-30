Valentin Rosier Beşiktaş'ta

Beşiktaş, uzun süredir kadrosuna katmaya çalıştığı Valentin Rosier transferinde mutlu sona ulaştı.

Valentin Rosier'in yılan hikayesine dönen transfer sürecinde Beşiktaş mutlu sona ulaştı. Siyah-beyazlı kulüp, Fransız futbolcuyla resmi sözleşmenin imzalandığını duyurdu.

"ÇOK SEVDİK BE ABİ"

Kara Kartal sosyal medya hesabından "Çok sevdi be abi" etiketiyle yaptığı paylaşımla transferi açıklarken futbolcu için özel bir video da yayınladı.





"BAZI ANLAR PARADAN DEĞERLİDİR"

Yıldız futbolcu resmi imzanın ardından yaptığı açıklamada, "Transfer zorlu bir süreç. Birden fazla söz sahibi var ve doğru tercihi yapmanız gerek. Bazen de duygularınız ağır basar. Hayatımda ilk kez kalbimin sesini dinlemem gerektiğini hissettim çünkü bazı anlar paradan değerlidir. Burada hissettiklerim paha biçilemezdi. Bunların karşılıklı olduğunu biliyorum. Çünkü ben Beşiktaş'ın çocuğuyum. Çok sevdik be abi." dedi.