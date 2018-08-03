Veli Kavlak Beşiktaş'tan ayrıldı !

Beşiktaş, Veli Kavlak’ın sözleşmesinin feshetti. Siyah-beyazlılar, uzun süredir sakatlıklarla boğuşan ve formasından yaklaşık 3 sezon uzak kalmak zorunda kalan 29 yaşındaki orta saha oyuncusuyla yollarını ayırdı.

2011-2012 sezonunun başında Beşiktaş’a Rapid Wien’den transfer olan Avusturya asıllı futbolcu 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014 ve 2014-2015 sezonlarında istikrarlı bir performans göstererek toplamda dört sezonda 144 resmi maçta forma giymeyi başardı.

Kartal’ın orta sahada vazgeçilmez ismi olan Veli, omzundan yaşadığı sakatlıklar, yanlış teşhisler ve geçirdiği hatalı ameliyatlar nedeniyle son üç sezonda biri Süper Lig’de olmak üzere sadece 8 resmi maçta forma giyebildi.