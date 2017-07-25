Zam istedi, kadrodan çıkarıldı !

Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Akhisar Belediyespor'da Özer Hurmacı krizi yaşanıyor.

Geçen sezon başında Trabzonspor'dan transfer edilen ve yeşil siyahlı formayı giydiği 31 maçta 5 gol, 4 asistlik bir performans sergileyen yıldız futbolcunun ücretine zam istediği, olumsuz yanıt alınca kulüple bağlarını kopardığı ortaya çıktı.

TAKIM İÇİ DENGELERİ BOZAMAYIZ



Erzurum kampına da gitmediği bildirilen Özer konusunda yaşanan sıkıntıyı doğrulayan Başkan Hüseyin Eryüksel, tecrübeli oyuncuya 2 hafta izin verdiklerini açıkladı.

Başkan Eryüksel, "Özer yeni sezonda alacağı ücrete ciddi miktarda bir zam istedi. Takım içi dengeleri bozmama adına bu talebe olumsuz yanıt verdik. Kendisi bazı kulüplerden transfer teklifi aldığını söyleyince kulübümüzün ve futbolcumuzun ortak menfaatleri doğrultusunda kendisine 2 hafta izin verdik. Özer'in bizimle 2 yıl daha sözleşmesi var. Belirleyeceğimiz bonservis bedelini getirdiği taktirde, istediği kulübe gidebilir" diye konuştu.